شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان"تتحول لتكبد خسائر سنوية بقيمة 28.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية السنوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

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وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.

كذلك حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 36.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 11.1 مليون ريال في العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 96.7 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل إيرادات بلغت 80.6 مليون ريال في العام الماضي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عامها المالي، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة.