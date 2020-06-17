شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية تتحول للربحية وتُسجل 42 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المُعلنة اليوم الأربعا، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 41.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 25.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 52.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 13 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة نتيجة تحسين مزيج المنتجات المباعة وزيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض تكاليف الانتاج وبالتالى إرتفاع مبلغ إجمالى الربح بنسبة 32.98% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، كما أدى ذلك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 307%.

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وارتفعت المبيعات إلى 479.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 444.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال العام 2019، بلغ 478.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة التحول لتكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض إجمالى الربح لبعض الشركات التابعة خلال العام الحالي.

كذلك ارتفع مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم التجارية المدينة، بالإضافة إلى أنه نتيجة الوضع المالى لأحدى الشركات الزميلة فقد تم تسجيل مخصص ضمانات تسهيلات بنكية، فضلاً عن تسجيل مخصص خسارة استثمار ومخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة من نفس الشركة الزميلة.