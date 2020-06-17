شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تؤكد اكتمال الاستحواذ على 70% من أسهم سابك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

وقالت أرامكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك بلغ 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وبحسب البيان، قامت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال 9 أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).

كذلك وافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

واستيفاءً لشرط إتمام الصفقة، عدَّلت سابك نظامها الأساسي مؤخرًا خلال اجتماع للجمعية العمومية غير العادية.

Advertisements

وتتوقع أرامكو أن تستفيد سابك من التكامل مع قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات في أرامكو السعودية وإمكانية الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها.

كذلك تتوقع أرامكو أن تستمر سياسة توزيع الأرباح في سابك على مراعاة وضع سابك المالي وتدفقاتها النقدية وخططها الاستثمارية وتمكين سابك من تقديم أرباح تنافسية للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي.

وكان قد تم تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوم الأحد الماضي.

وحسب بيانات على موقع السوق السعودي "تداول" تم الصفقات الأربعة على 2.1 مليار سهم، منها صفقة على 75 مليون سهم عند سعر 123.2 ريال، بينما تم تنفيذ الصفقة الثلاثة الباقية عند سعر 123.4 ريال، وتم على 2,025 مليون سهم. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات الأربعة 259.125 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت سابك صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.