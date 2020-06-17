شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سابك توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول 3 سبتمبر المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 20 سبتمبر المُقبل.

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وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 13.2 مليار ريال، بواقع 4.4 ريال للسهم، وبما نسبته 44% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020 والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.