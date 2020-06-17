شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7000 كهدف أول، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6860 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد