شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 42.00، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة بحذر، حيث إن مواصلة الميل الصاعد واختراق المقاومة المذكورة سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة ويوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة.
بالمقابل، يحتاج السعر لكسر مستوى 39.35 لتأكيد التوجه نحو هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 37.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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