شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع واختراق 39.00 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 40.41، بينما يحتاج السعر لكسر 36.10 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 32.40 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط