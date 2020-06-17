شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 17.10، بينما تبدأ أهدافه باختراق 17.75 للاندفاع نحو 18.20 ثم 18.93 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد