شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ليهاجم الدعم الأولي 1721.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، حيث إن تأكيد كسره سيجبر السعر على الانخفاض نحو 1691.90 قبل الارتفاع من جديد، بينما يمثل اختراق 1727.00 عامل إيجابي سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا الرئيسي الأول الذي يتواجد عند 1765.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد