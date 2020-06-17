شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار ضيق منذ الصباح، مستقراً حول مستوى 1.2560، وطالما أن السعر فوق 1.2515، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها تحرّك مؤشر ستوكاستيك داخل مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2777.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد