شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.1270 لكنه يعود للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1175، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1270 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1170 والمقاومة 1.1350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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