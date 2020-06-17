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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف ضعف مستويات الطلب فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا ، بعد ظهور بؤرة جديدة للإصابة بالفيروس التاجي فى العاصمة الصينية بكين.
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 37.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.86$، وسجل أعلى مستوي عند 38.73$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 40.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.60$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.44$.
حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.3% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل التحفيز النقدي الإضافي فى الولايات المتحدة.
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 0.2 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 540.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 19 أيار/مايو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.
فى الصين عززت السلطات الحكومية القيود المفروضة على الأشخاص الذين يغادرون العاصمة بكين فى محاولة لوقف تفشي الفيروس التاجي إلى مدن وأقاليم أخرى بعد ظهور إصابات جديدة بالمرض.
تم رصد الحالات الجديدة فى نطاق أحد أكبر أسواق المواد الغذائية فى بكين ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال احتمالات اندلاع موجة ثانية من الإصابة بالفيروس التاجي ، خاصة وأن الفيروس ظهر فى البداية فى مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.
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