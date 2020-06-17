اتحاد صناعة السيارات الأوروبى: انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 56.8%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت فى مايو لكن الانخفاض لم يكن حادا مثل الشهر السابق بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنه في مايو، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 56.8 بالمئة إلى 623 ألفا و812 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والانخفاض أقل بروزا من تراجع بنسبة 78.3 بالمئة فى أبريل نيسان.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت كرواتيا والبرتغال وإسبانيا عن أكبر انخفاضات بنسب 26.2 بالمئة و47.7 بالمئة و72.7 بالمئة على الترتيب.