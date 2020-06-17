شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 17-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 207.34 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 207.34 ريال بما يعادل 55.27 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 190.06 ريال بما يعادل 50.66 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 181.42 ريال بما يعادل 48.36 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 155.51 ريال بما يعادل 41.45 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 120.95 ريال بما يعادل 32.24 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 103.67 ريال بما يعادل 27.64 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,448 ريال بما يعادل 1,719 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,451 ريال بما يعادل 386.90 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 207,337 ريال بما يعادل 55,270 $

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.43% مسجلة 1729 نقطة، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 0.40% عند 1719 نقطة، وساهم نمو قياسي في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي حسبما كشفت البيانات الاخيرة في تدعيم التقديرات حول قرب انتهاء موجة الركود التي أصابت الاقتصاد الأمريكي في اعقاب تفشي جائحة كورونا.