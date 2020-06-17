شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسواق الأوروبية وسط تجدد آمال التعافى من تداعيات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتجدد آمال المستثمرين فى تعافى الاقتصاد العالمى تدريجيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بفضل خطط استئناف النشاط الاقتصادي وحركة الطيران العالمية، إلى جانب توسيع البنك الفيدرالي الأمريكي تدابير "التحفيز النقدي" .

وفي هذا السياق ، صعد مؤشر" يورو ستوكس 600" - الأوسع نطاقا - بنسبة 0.77% ، عند 366 نقطة، كما ارتفع كل من : مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.86% ، مسجلا 12420 نقطة، والفرنسي "كاك" بنحو 1.02% ، عند 5001 نقطة ، كذلك صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.87% ، مسجلا 6297 نقطة.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد أعلن - في بيان - أمس الثلاثاء، أنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات الأمريكية من السوق الثانوية ، ضمن البرنامج الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي ، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع البرنامج ليتم الشراء مباشرة من الشركات المصدرة ، وليس فقط من الصناديق المتداولة في البورصة من أجل مواصلة دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات "كورونا" .

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وأشار - البيان - إلى أن البنك سيقوم بإنشاء محفظة سندات الشركات التي تلبي معايير البنك "الفيدرالي " الحالية بشأن الحد الأدنى للتصنيف الائتماني وأجل السداد الأقصى ، وغيرها من المعايير.



وقد تم الإعلان عن البرنامج في الثالث والعشرين من مارس الماضي، ولديه القدرة على شراء ما يصل إلى 750 مليار دولار من ائتمان الشركات من خلال السوقين الأساسية والثانوية.



وقال رئيس "الفيدرالي " جيروم باول - خلال شهادته "نصف السنوية " أمام "الكونجرس " أمس - "إن عودة المخاطرة من قبل المستثمرين جاءت لأنهم يعتقدون أننا سنفعل ما نقول إننا سنفعله".