شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة وزن السوق السعودي وخفض الكويتي بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة تحديثات وتعديلات طفيفة لأوزان بعض الدول نتج عنها تخفيض وزن بورصة الكويت إلى 0.71% وهو ما سينتج عنه خروج أموال بقيمة 25 مليون دولار عند إغلاق جلسة غد الخميس.

وذكرت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية، أن فوتسي للأسواق الناشئة قام بزيادة وزني السعودية إلى 0.5% والصين إلى 1.4% فقط ضمن مؤشراتها، بينما لم تعلن فوتسي بعد عن نتائج عمليات الترقية التي تقوم بها.

وكان "فوتسي راسل" قد قرر في مارس الماضي، تقسيم المرحلة، التي تمثل 25% من وزن السوق في مؤشرها إلى شريحتين، الأولى 25% من المرحلة وتم تنفيذها في مارس الماضي، والثانية 75% وسيتم تنفيذها خلال يونيو الجاري.

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وكان من المفترض تنفيذ المرحلة كاملة في مارس الماضي، إلا أن «فوتسي راسل» قد قسمها إلى شريحتين بالتزامن مع تفشي ڤيروس كورونا.

ويعتبر مؤشر فوتسي راسل أول من قام بإعادة تصنيف الكويت كسوق ثانوية ناشئة في سبتمبر 2017 ونفذ ذلك على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من عام 2018.

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر 2019.