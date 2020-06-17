شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركة بورصة الكويت في حسابات المساهمين اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تضخ شركة بورصة الكويت اليوم التوزيعات النقدية "الأرباح" التي اعتمدتها أخيراً في حسابات المساهمين بواقع 25% نقداً عن العام الماضي 2019 بإجمالي نحو 5 ملايين دينار كويتي.

وذكرت صحيفة "الجريدة"، أن نحو ثلاث شركات مدرجة بالبورصة تستفيد من تلك التوزيعات النقدية وهي كل من شركة الاستثمارات الوطنية والأولى للاستثمار وشركة أرزان بنحو 720 ألف دينار.

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وحققت البورصة بتلك التوزيعات عائداً جيداً ومميزاً للمساهمين في أول عام مالي بعد الخصخصة، وسيستفيد العديد من المساهمين الأفراد الذين اقتنصوا فرصة الاكتتاب في البورصة خلال الطرح العام للمواطنين.

إلى ذلك، عكست المستويات القياسية التي وصل إليها سعر سهم البورصة في منصة (otc) أهمية وجدوى الاستثمار في الشركة، إذ أثبت أداء البورصة أنها استثمار رابح وناجح سواء على المدى القصير أم البعيد.

وتترقب أوساط استمارية ومجاميع عودة تداول السهم في منصة (otc) لمواصلة استكمال عمليات التداول خصوصاً بعد النتائج المالية المميزة للشركة وكذلك التوزيعات.