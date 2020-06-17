شكرا لقرائتكم خبر عن وربة الكويتي: استعنا بأربعة مؤسسات مصرفية لطرح صكوك قيمتها 150 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك وربة الكويتي، إنه استعان بأربع مؤسسات مالية ومصرفية كويتية لطرح صكوك بما لا يتجاوز 150 مليون دينار، تضم بنوك (بيتك، بوبيان، برقان) بجانب شركة كامكو للاستثمار.

وأوضح البنك في بيان للبورصة الكويتية، أنه تم تسعير الصكوك لأجل 5 سنوات تستحق في 17 يونيو 2025، على أن تعادل نسبة الربح سعر الخصم من بنك الكويت المركزي إضافة إلى 100 نقطة أساس.

وذكر البنك أن الصكوك سيتم تداولها في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الغرض من الإصدار تعزيز السيولة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الأغراض التجارية العامة.

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وسيتم طرح الصكوك بنظام المرابحة، وتدرج في بورصة يورونكست دبلن. ويوم الأحد الماضي، وافقت هيئة أسواق المال الكويتية لبنك وربة، على إصدار صكوك إسلامية بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار.

وكانت أرباح البنك ارتفعت بنسبة 30% خلال 2019 إلى 16.5 مليون دينار، مقابل 12.7 مليون دينار في العام السابق له.

وتأسس بنك وربة في فبراير 2010 ويبلغ رأس ماله قبل الزيادة نحو 150 مليون دينار، وتعد الهيئة العامة للاستثمار أبرز المساهمين بحصة 25.2%، ومجموعة الساير القابضة بـ10%، والمؤسسة العامة للتأمينات الكويتية بـ8.3%.