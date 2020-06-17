شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع بفعل توقعات توسيع التحفيز النقدي فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،بالإضافة إلى توقعات قيام المركزي البريطاني بتوسيع برنامج التحفيز النقدي ، لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطرة المتزايدة.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2541$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2570$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2588$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، ومخاوف صعوبة توصل الحكومة البريطانية لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،حيث لا يزال التركيز منصب على شراء الدولار ،عقب التوقعات الاقتصادية القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

يعلن غدا الخميس البنك المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة تطورات الاقتصاد الملكي ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.10% ، وتوسيع برنامج شراء الأصول إلى 745 مليار جنيه إسترليني شهريا.

توسيع برنامج التحفيز النقدي بنحو 100 مليار جنيه إسترليني شهريا ، يأتي ضمن خطط البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وغموض العلاقات التجارية مع أوروبا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.