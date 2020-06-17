شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يهبط لأدنى مستوى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعا بنسبة 0.5% ،بأقل مستوي منذ حزيران/يونيو 2016 ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.8%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.2% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.