شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ ”الخليج 365”..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره الخليج 365 أمس، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر وجاء ذلك استمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. Advertisements وقد نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة. وقالت الوزيرة ان هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

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