شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم قوي– تحليل - 17-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين بتعرضه لضغوط سلبية بدأ من ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية ليدعم تشكيل مستوى 875.00 لحاجز قوي, إضافة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليفعل ذلك سيطرة الميل الجانبي ولنتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين 850.00 و 790.00.

استئناف الهجوم الصاعد يحتاج لعزم إيجابي قوي ليمكن السعر من الثبات فوق مستوى 875.00 وليبدأ باستهداف المستويات الإيجابية الجديدة والتي تبدأ من 910.00 و 980.00 على التواللي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 850.00 و 790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات الحاجز