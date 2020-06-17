شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -17-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس باختراق الحاجز المستقر عند 2.6200 ليحافظ بذلك على التذبذب الجانبي دون محور المتوسط المتحرك 55, حاليا وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تشكيل السعر لارتداد سلبي ليتفاعل مع استقراره ضمن محاور القناة الهابطة وليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم الأولي المستقر عند 2.4530.
أما نجحا السعر باختراق الحاجز فإن ذلك سيؤكد تشكيله لاندفاع صاعد ليواصل بلك محاولات تسجيل الأهداف التصحيحية الإيجابية والتي تتمركز حول 2.7100 و 2.8080 ليختبر بذلك مقاومة القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.4530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -17-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.