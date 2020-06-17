شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -17-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس باختراق الحاجز المستقر عند 2.6200 ليحافظ بذلك على التذبذب الجانبي دون محور المتوسط المتحرك 55, حاليا وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, نتوقع تشكيل السعر لارتداد سلبي ليتفاعل مع استقراره ضمن محاور القناة الهابطة وليزيد ذلك من فرص اختباره للدعم الأولي المستقر عند 2.4530.

أما نجحا السعر باختراق الحاجز فإن ذلك سيؤكد تشكيله لاندفاع صاعد ليواصل بلك محاولات تسجيل الأهداف التصحيحية الإيجابية والتي تتمركز حول 2.7100 و 2.8080 ليختبر بذلك مقاومة القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز