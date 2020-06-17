شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 17-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لثبات مقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 121.90 لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجه هابطة قوية مسجلا بذلك أول الأهداف بملامسته لمستوى 120.50.
تمركز المتوسط المتحرك 55 المستمر قرب المقاومة الرئيسية يؤكد بدوره احتجاز السعر ضمن المسار الهابط لنبقى بانتظار تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 119.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.40 و 119.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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