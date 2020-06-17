شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية-تحليل - 17-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والاستقرار مجددا قرب دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 134.40, لابد من التأكيد على أهمية مراقبة الإغلاقات التالية لفترة الأربع ساعات, ففي حال ثبات السعر فوق الدعم الحالي فإن ذلك سيعزز المسار الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 135.40 و 137.65 على التوالي.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على الانتقال لمسار سلبي جديد ليتيح ذلك فرص الهبوط نحو 133.65 وصولا نحو 131.60 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.40 و 137.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم