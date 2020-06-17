شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تصدر قرارين بشأن تعديل فاصل تداول الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت بورصة الكويت قرارين بتعديل فاصل تداول الأسهم، وتحديد علاوة جلسة الشراء الإجباري.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن القرار الأول يتضمن تحديد علاوة جلسة الشراء الإجباري بنسبة 5% من سعر الإغلاق للأسهم المدرجة في السوق الأول، و10% من سعر الإغلاق للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

وبموجب القرار، يجوز تعديل النسبة بقرار من الرئيس التنفيذي بما لا يتجاوز 10% من سعر الإغلاق.

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وذكرت البورصة أن القرار الثاني تضمن تخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول السهم من 10% إلى 5% مع المحافظة على 10% صعوداً مؤقتاً وذلك استناداً لقواعد البورصة، وموافقة هيئة أسواق المال.

وأضافت أنه في حالة صعود المؤشر 5% سيتم إيقاف المؤشر 15 دقيقة، وفي حالة التراجع 7% سيتم الإيقاف لمدة 30 دقيقة، على أن يتم وقف التداول نهائياً في حالة هبوط المؤشر 10%.

وطالبت البورصة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات كل فيما يخصه، وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.