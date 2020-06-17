شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة السعودية تقر دمج اتحاد الخليج مع الأهلية للتأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة كبيرة في الخسائر نسبتها 7732%.

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وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها قبل الزكاة ارتفعت إلى 3.916 مليون ريال، مقابل 50 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة للربع الحالي مبلغ 39.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 30.4 مليون ريال، وتكوين مخصص آخر بمبلغ 5.3 مليون ريال في الربع الحالي.

واشارت أيضا إلى أن زيادة الخسائر جاءت نتيجة الانخفاض في الإيرادات الأخرى، إذ بلغت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي 492 ألفا مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.1 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي 11.4 مليون مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 10.8 مليون ريال.