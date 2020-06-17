شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" تتنازل عن الدعاوي ضد عبدالله العنزي وتعينه عضوا منتدبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الشركة السعودية لصناعة الورق إن مجلس إدارتها قرر في 23 مارس الماضي التنازل عن القضايا المقامة ضد المهندس عبدالله بن عوده العنزي وذلك بعد صدور حكم ابتدائي برد جميع تلك الدعاوى.

وأضافت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أنه تمت استشارة أكثر من محامي خارجي وتأكد عدم جدوى تلك القضايا.

وذكرت أنها تثمن دور المهندس عبدالله العنزي أثناء وجوده عضوا بمجلس الإدارة خلال تلك الفترة ، وتتمنى له التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تعيين المهندس عبدالله بن عودة العنزي عضوا في مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة. وأكدت الشركة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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وتجدر الإشارة إليه أن المهندس عبدالله بن عوده العنزي يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 25 عاما في الإدارة التنفيذية والصناعة، وسبق أن عمل رئيساً تنفيذياً للشركة ولشركات صناعية أخرى بالإضافة لعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة.

ويحمل المهندس عبدالله بن عودة العنزي شهادة البكالوريس في الهندسة الميكانيكية والماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة من جامعة هيل البريطانية.

وكشفت البيانات المالية للشركة مؤخرا، عن التراجع في الأرباح بنسبة 94.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.