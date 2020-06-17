مصر للطيران تسعى لإقتراض 185 مليون دولار من بنكين محليين لتجاوز أزمة كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار شركة مصر للطيران على طائرة

قال رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران يوم الثلاثاء إن الناقلة الوطنية المصرية تسعى للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار) للتغلب على آثار أزمة فيروس كورونا.

وأضاف زكريا أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس آذار، وهو ما يكلف مصر للطيران ثلاثة مليارات جنيه شهريا في إيرادات مفقودة.

وقال إن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وأضاف أن الأموال ستستخدم لدفع 12 مليون دولار أقساط قروض أجنبية حصلت عليها الشركة لتمويل شراء طائرات جديدة.

وقال إن مصر للطيران كانت تتوقع أن تتسلم سبع طائرات جديدة في مايو أيار، لكنها ستبدأ الآن في استلام أول طائرة بحلول الشهر المقبل.

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وأضاف أن الشركة أرجأت بالفعل مدفوعات تأجير بعض الطائرات التي في حيازتها بالفعل لمدة ثلاثة أشهر وأخرى لستة أشهر.

وقال زكريا إن من المتوقع أن تعمل الشركة بطاقة تتراوح بين 20 و30 بالمئة عندما تستأنف رحلاتها في بداية يوليو تموز وبنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العام، شريطة ألا تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، استضافت مصر 9.78 مليون سائح في العام المالي 2017-2018، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام.