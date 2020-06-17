شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات تنموية بالأقصر وأسوان بقيمة 106 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة النصر للمبانى والإنشاءات، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظتى الأقصر وأسوان بتكلفة نحو 106 ملايين جنيه ،حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطويـر مستشفـى بنبــان قبلى بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة بلغت نحو 18 مليون جنيه.

وأشار المهندس أحمد أبو شبانة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" لـ"الخليج 365"، أن الشركة حرصت وفق توجيهات المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على تنفيذ مشروع تطويـر مستشفى بنبـان قبلى بمحافظة أسوان، وفق الجدول الزمنى على الرغم من الصعوبات التى واجهت الشركة للعمل فى تلك المنطقة؛ خاصة فى ظل الأجواء الحارة جدا هناك.

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مستشفى بنبان قبلى بمحافظة اسوان

أضاف أحمد أبو شبانة، أن المشروع عبارة عن إحلال وتجديد وتطوير وتجهيز للمستشفى القائمة، المكونة من دور أرضى وأول علوى وهو يأتى ضمن المشروعات التنموية الممولة من "صندوق تحيا مصر" بمحافظة أسوان، موضحا إنه تم التسليم الابتدائي و دخلت الخدمة.

وأوضح أن الشركة انتهت أيضا من تنفيذ وحدة الإطفاء فى منطقة الصداقة بمدينة أسوان، ضمن المشروعات التنموية الممولة من "صندوق تحيا مصر" بمحافظة أسوان، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وهى كاملة التجهيز، وبالفعل تم التسليم الابتدائي ودخلت الخدمة.



وحدة الإطفاء فى منطقة الصداقة بمدينة أسوان

وأضاف رئيس شركة إيجيكو، إنه من بين المشروعات التى سيتم الانتهاء منها منتصف شهر أغسطس المقبل، مشروع تعديلات بمدارس النيل بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، لخدمة قطاع كبير من التلاميذ والطلاب، حيث بلغت تكاليفه نحو 79 مليون جنيه، وهو عبارة عن المرحلة الثانية من التعديلات على المبنى القائم وإنشاء مبنى مماثل جديد، ومبنى رياض الأطفال بجانب بناء مسرح، ومنطقة ملاعب.