الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 17-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 0.6456، وارتد صعوداً ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء.
من هنا، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والأهداف تبدأ بكسر 0.9456 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9350، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9541.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9420 والمقاومة 0.9550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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