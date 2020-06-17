شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية يوم أمس ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويجري محاولات جديدة لكسرها الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7000.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يغلق السعر الشمعة اليومية دون 0.6860، والذي سيقود السعر لبدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من 0.5510 وتوقفت عند 0.7064.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد