سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 17-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة، ليندفع صعوداً ويختبر الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر وجد مقاومة قوية هناك، ليفشل بالعودة إلى هذه القناة، مما أجبر السعر على الارتداد هبوطاً والتوجه لاستئناف المسار التصحيحي الهابط.
لذلك، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 39.35 سيؤكد استمرار الميل الهابط نحو 37.86، مع الأخذ بعيد الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة والتوجه نحو 42.00 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 41.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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