شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة بعد اختراق مستوى 37.05، لكننا نلاحظ أن الارتفاع توقف عند حاجز 39.00، والذي يمثّل مقاومة القناة الهابطة التي تظهر ملامحها بالصورة، ليبدأ بالارتداد هبوطاً والاقتراب من مناطق 37.00 الآن، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استمرار سيطرة الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 36.10 سيؤكد الاندفاع نحو مستوى 32.40 الذي يمثّل الهدف التصحيحي الأول، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 39.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط