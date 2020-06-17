شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة مقاومة جيدة عند المتوسط المتحرك 50، ليوقف الميل الصاعد ويدفع السعر لتقديم تداولات سلبية طفيفة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستنئاف الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تبدأ أهدافها باختراق 17.75 لتسهيل مهمة التوجه نحو مستويات 18.20 ثم 18.93 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد