الاقتصاد

لا جديد لدى الذهب – تحليل - 17-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول خط المقاومة اللحظي، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1765.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1721.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف زيارة مستوى 1691.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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