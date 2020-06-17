شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً لمستوى 1.3612 وحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.3362.
نشير إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 1.3612، حيث إن اختراقه سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه لزيارة مقاومة القناة الرئيسية الهابطة حول 1.3813 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3460 والمقاومة 1.3612
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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