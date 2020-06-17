شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون مستوى 107.68، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، بانتظار التوجه نحو 106.44 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 107.68 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 109.22.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط