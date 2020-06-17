شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1.2515، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2777.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد