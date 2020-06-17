شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يظهر تداولات مختلطة – تحليل - 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1270، مما يضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 1.1175 كمحطة سلبية تالية.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر يرسم نموذج فني هابط تظهر ملامحه بالصورة، ليدعم فرص إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير.

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وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.1270 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1170 والمقاومة 1.1350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط