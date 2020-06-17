شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يصل لأعلى مستوياته في أكثر من عام – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم لازوردي (4011) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المهم 26.54، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى البعيد (من 39.85 إلى 18.32)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 10.00% بما يعادل 2.65 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.62 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.54 ومستوى المقاومة 31.62.