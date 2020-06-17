شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يرتفع بعد استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.10 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.08، ليستهدف مستوى المقاومة 15.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 15.00.
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