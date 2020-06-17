شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يرتفع بثبات – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت الشمالية (3004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 0.07 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.13، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.18 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.36 ومستوى المقاومة 10.18.
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