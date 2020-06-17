شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.27% بما يعادل 0.44 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 20.86، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.86، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.74 ومستوى المقاومة 21.98.