شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الوطنية (8300) ارتفاعاً في آخر جلساته، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.03% بما يعادل 1.28 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع ملاحظة بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 25.30.
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