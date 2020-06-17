المراكز يتخلص من بعض ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 17-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المراكز (4321) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليستعد بمهاجمة مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.65% بما يعادل 0.56 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.04، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.04 ومستوى المقاومة 22.98.
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