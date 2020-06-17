شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع بتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% بما يعادل 0.08 نقطة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لمقاومة 16.44، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.44.