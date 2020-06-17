شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت المدينة (3003) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب هي الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 1.61% بما يعادل 0.24 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 16.28 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 13.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.96 ومستوى المقاومة 16.28.
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