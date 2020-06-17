شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع الطاقة (TENI) التعافي وارتفع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.87% بما يعادل 42.95 نقطة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,859.82، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 5,117.34 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,859.82 ومستوى المقاومة 5,117.34.
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