شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم النيوزيلندية والاسترالية اليوم الأربعاء وسط وزن المستثمرين لتحذيرات صندوق النقد الدولي من كون الأزمة الحالية غير مسبوقة.

يقيم أيضا المستثمرين حالياً التوترات الجيوسياسة في آسيا وبالأخص بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والاشتباكات الأخيرة على حدود جبال الهيمالابا بين القوات الصينية والهندية مقابل العلامات المشجعة على التحفيز المالي والنقدي لمواجهة الزيادات المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي وأظهر النتائج التجريبية لدواء متاح على نطاق واسع "ديكساميثازون" أنه يساعد الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا.

بخلاف ذلك، تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت فائض 1.56 مليار دولار نيوزيلندي مقابل عجز 2.77 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لفائض 1.59 مليار، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 601 مليار ين مقابل 1.04 تريليون ين في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 680 مليار.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.50% ليخسر 7.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,585.51، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.74% ليخسر هو الأخر 167.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,414.50.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليخسر 7.88 نقطة ويصل إلى المستوى 4,006.69، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 2.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,928.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ 0.02% ليخسر 5.14 نقطة ويصل إلى المستوى 24,338.95، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.33% ليخسر هو الأخر 7.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,130.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 2.45% ليربح 268.29 نقطة ويصل إلى المستوى 11,222.14، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 7.80 نقطة ويصل إلى المستوى 5,950.10.